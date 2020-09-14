МВД об ударе майором милиции женщины по лицу: Самооборона 27 14.09.2020, 17:30

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Поразительный цинизм.

Спустя почти сутки после жуткого инцидента в Жодино в МВД прокомментировали действия майора милиции, который ударом кулака в лицо повалил женщину на асфальт.

«Неожиданно из толпы вышла женщина и устремилась к сотруднику милиции. Приблизившись, она резко направила камеру телефона милиционеру в лицо. Исходя из ситуации тот предположил, что последует удар. Мгновенной реакцией явилось применение физической силы для самозащиты и задержания», — говорится в циничном заявлении МВД.

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