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Сенаторы США представили резолюцию о санкциях против белорусских чиновников

  • 15.09.2020, 19:26
Сенаторы США представили резолюцию о санкциях против белорусских чиновников

Резолюция объявляет официальные результаты выборов недействительными и призывает к освобождению задержанных.

В США двухпартийная группа из 13 сенаторов представила резолюцию, призывающую ввести адресные санкции в отношении белорусских чиновников, ответственных за подавление мирных демонстраций в стране, сообщает «Голос Америки».

В опубликованном 14 сентября пресс-релизе сенатор-республиканец США Джим Риш, возглавляющий Комитет по международным отношениям назвал «вопиюще несправедливым» продолжающееся насилие в отношении оппозиции в Беларуси.

В тексте резолюции говорится, что прошедшие в Беларуси президентские выборы не были «ни свободными, ни честными», а их официальные результаты, анонсированные Центральной избирательной комиссией, названы недействительными.

Резолюция также требует освобождения всех политических заключенных и задержанных мирных демонстрантов, в том числе тех, кто был арестован до выборов.

Санкции планируется координировать с Европейским союзом и другими международными партнерами.

В тексте также говорится, что власти Беларуси последовательно ограничивают свободу прессы и арестовали десятки журналистов.

«Белорусские власти должны прекратить жестокие репрессии и освободить всех тех, кто был несправедливо арестован или задержан после августовских выборов, – сказал Риш. –Двухпартийная резолюция, которую мы представляем сегодня, служит ярким символом того, что Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси и его право на свободу собраний, свободу выражения мнения, свободные выборы и верховенство закона. Мы продолжим работать с нашими европейскими партнерами, чтобы помочь белорусскому народу в его стремлении к лучшему будущему».

Помимо Риша в подготовке резолюции участвовали сенаторы Боб Менендес, Крис Мерфи, Марко Рубио, Дик Дурбин, Линдси Грэм, Джин Шахин, Бен Кардин, Митт Ромни, Крис Кунс, Рон Джонсон, Роб Портман и Тим Кейн.

«На меня произвело глубокое впечатление мужество народа Беларуси, и я призываю международное сообщество полностью поддержать его стремление к свободному и демократическому будущему, – сказал Менендес, самый высокопоставленный демократ в Комитете по международным отношениям. – У Лукашенко не осталось ни капли легитимности, и он должен уйти в отставку. США и наши партнеры в Европе должны безотлагательно привлечь его и его приспешников к ответственности за преступления против народа Беларуси. Дальнейшее промедление только способствует тому, что режим еще крепче держится за власть».

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