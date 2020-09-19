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В Бостоне появились билборды в поддержку Беларуси

  • 19.09.2020, 8:39
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В Бостоне появились билборды в поддержку Беларуси

Они размещены на главных хайвеях с проходимостью в миллионы машин в день.

На главных хайвеях в Бостоне, США (проходимость миллионы машин в день) с сегодняшнего дня размещены билборды в поддержку Беларуси, сообщает телеграм-канал «Нашей Нивы».

«Это инициатива белорусского предпринимателя, проживающего в Бостоне с целью привлечь внимание миллионов людей. Надеемся, что инициативу захотят поддержать белорусы в других штатах Америки и по всему миру! Давайте вместе поддержим наших героев!» — написал читатель канала.

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