Трамп обвинил Россию в краже информации о гиперзвуковых ракетах 5 19.09.2020, 11:12

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Однако российское оружие все равно уступает американскому.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Миннесота, заявил, что Россия похитила американские разработки гиперзвукового оружия и на основе этих данных создала свое, сообщает РБК. Трансляцию выступления вел телеканал Fox News.

«Вы знаете, у них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычная ракета. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость», — заявил он.

По его словам, России удалось разработать такую ракету, получив информацию от администрации предыдущего президента США Барака Обамы. «Россия похитила эту информацию. Вы об этом знали, вы знали? Россия получила эту информацию и потом создала ее (ракету)», — сказал Трамп.

Как отметил президент, у США есть мощное оружие, которому, по его словам, завидуют Россия и Китай. «И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда. У нас есть настолько передовое оружие, что глава [Китая] Си [Цзиньпин], [президент России Владимир] Путин и все остальные нам завидуют», — подчеркнул Трамп.

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