Белорусские банки перестают платить дивиденды?1
- 22.09.2020, 13:09
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Письмо с такими рекомендациями разослал Нацбанк.
Белорусским банкам рекомендуют в 2021 году не выплачивать акционерам банков дивиденды. При этом предполагается, что банки направят прибыль в приоритетном порядке в резервный и уставный фонды. Об этом сказано в письме Нацбанка Беларуси, направленном в адрес банков, сообщает «Интерфакс».
Нацбанк Беларуси проинформировал банки о возможности применения и в 2021 году контрциклических мер, которые действуют в 2020-м, чтобы смягчить влияние негативных факторов на их деятельность.
Также регулятор рекомендовал банкам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2020 года.
Что это значит?
Возможности по использованию банками контрциклических мер, в том числе и по смягчению ряда надзорных требований, утверждены постановлением Нацбанка N298 от 18 сентября 2020 года.
Ранее, в марте этого года, Нацбанк рекомендовал банкам, в частности, направить в 2020 году прибыль за 2019 год в резервный и уставный капиталы и не выплачивать дивиденды акционерам. Теперь регулятор рекомендует сделать это и в 2021 году.
Эти рекомендации нужно довести до наблюдательных советов (советов директоров) и акционеров банков, чтобы принять соответствующие решения, сказано в письме Нацбанка.