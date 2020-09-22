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В Нидерландах прошли акции солидарности с Беларусью

  • 22.09.2020, 19:09
В Нидерландах прошли акции солидарности с Беларусью

Акции прошли в Амстердаме и Эйндховене.

В воскресенье, 20 сентября, белорусские общины Эйндховена и Амстердама организовали акции солидарности с соотечественниками.

Об этом Charter97.org сообщили представители белорусской общины в Нидерландах.

В акции во Всемирный День Солидарности с Беларусью приняли участие около ста человек.

Также белорусский народ поддержали местные жители Эйндховена и Амстердама. Участники акций оделись в цвета национальной исторической символики и принесли с собой флаги, транспаранты и фотографии политических заключенных.

Акции привлекли внимание жителей городов. Были розданы листовки и буклеты с информацией о происходящем в Беларуси.

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