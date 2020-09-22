В Нидерландах прошли акции солидарности с Беларусью
- 22.09.2020, 19:09
Акции прошли в Амстердаме и Эйндховене.
В воскресенье, 20 сентября, белорусские общины Эйндховена и Амстердама организовали акции солидарности с соотечественниками.
Об этом Charter97.org сообщили представители белорусской общины в Нидерландах.
В акции во Всемирный День Солидарности с Беларусью приняли участие около ста человек.
Также белорусский народ поддержали местные жители Эйндховена и Амстердама. Участники акций оделись в цвета национальной исторической символики и принесли с собой флаги, транспаранты и фотографии политических заключенных.
Акции привлекли внимание жителей городов. Были розданы листовки и буклеты с информацией о происходящем в Беларуси.