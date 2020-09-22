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Студентка БГУКИ публично отказалась от лукашенковской стипендии

  • 22.09.2020, 19:17
  • 1,006
Студентка БГУКИ публично отказалась от лукашенковской стипендии

Ее поступок встретили аплодисментами.

Студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств публично отказалась от стипендии специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, пишет телеграм-канал "Баста!".

"Из-за ситуации, которая сложилась в нашей стране, от властей, которые уничтожает свой народ, калечит и убивает, к сожалению, я не могу принять эту награду", - сказала она.

Эти слова были встречены аплодисментами.

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