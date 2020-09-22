На МКАД водители устроили акцию протеста 22.09.2020, 19:31

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На некоторых участках МКАД скорость движения опускалась до 20 км/ч.

Сегодня вечером на некоторых участках МКАД скорость движения опускалась до 60 км/ч, а на самых сложных — до 20 км/ч или вообще до полной остановки. На наземных переходах люди с бело-красно-белыми флагами приветствовали водителей, которые в ответ сигналили. Вероятно, некоторые автомобилисты решили поддержать акцию протеста и намеренно снизили скорость движения, передает onliner.by.

На момент написания заметки в приложении «Яндекс-карты» отмечалось около 6—7 участков МКАД, где наблюдались заторы.

Это видео было снято перед участком, где проводятся ремонтные работы, а проезжая часть сужается, поэтому однозначно утверждать, что заторы были связаны с акцией, нельзя.

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