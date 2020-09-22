Председатель МИД ЕС озвучил основные шаги относительно режима Лукашенко 1 22.09.2020, 20:08

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

Жозеп Боррель отметил мужество белорусов, требующих демократических перемен.

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что белорусы мужественно требуют демократических перемен и Евросоюз должен стать на их сторону. Об этом сообщается в его блоге на официальном сайте ЕС.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает четыре главных шага, которые обсуждались на совещании глав дипломатических ведомств стран ЕС:

— Ввести санкции против 40 лиц, причастных к фальсификациям выборов и насилию, а также сконцентрироваться на создании условий для национального диалога.

— Направить в Минск миссии экспертов ОБСЕ с целью поиска фактов нарушений прав человека. Боррель заявил, что готов поехать в Минск, но Лукашенко отказывается взаимодействовать с ЕС на любом уровне.

— Поддержать гражданское общество в Беларуси, пересмотреть взаимоотношения Беларуси и ЕС, в том числе и в рамках Восточного партнерства. Евросоюз планирует поддерживать гражданское общество и независимые СМИ в Беларуси, увеличить контакты со студентами и способствовать студенческому обмену с ЕС.

— Поддержать белорусов финансово. Еврокомиссия уже выделила 53 миллиона евро на поддержку белорусов.

21 сентября на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе не приняли решение по санкциям, так как для этого нужно принять решение единогласно, но Кипр выступил против.

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