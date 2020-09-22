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Белорусский историк читает лекцию об истории национальной символики в ЖК «Магистр»

  • 22.09.2020, 20:26
  • 3,815
Белорусский историк читает лекцию об истории национальной символики в ЖК «Магистр»

Тем временем дети заняты раскраской герба «Погоня».

В ЖК «Магистр» лекцию на тему «Краткий очерк истории белорусской национальной и государственной символики» читает Шаланда Алексей Иванович (сотрудник НАН РБ, белорусский историк и геральдист, кандидат исторических наук, издатель и редактор геральдического журнала «Герольд Litherland» (с 2001), автор статей по геральдике, сфрагистике, генеалогии ВКЛ.

Тем временем дети заняты раскраской герба «Погоня».

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