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Актеры Гродненского драмтеатра отказались слушать лукашенковскую пропаганду Караника

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  • 22.09.2020, 20:29
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Актеры Гродненского драмтеатра отказались слушать лукашенковскую пропаганду Караника
фото: tut.by

Собравшиеся у театра люди скандировали: «Не трогайте наших актеров!»

В Гродно прошла встреча коллектива областного драмтеатра с губернатором области Владимиром Караником. На встречу также присутствовала начальник управления культуры облисполкома Елена Климович. Журналистов внутрь здания не пустили, передает телеграм-канал tut.by.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, актеры драматического театра прервали свое выступление в минувшее воскресенье, когда стало известно о задержании на мирной акции протеста двух их коллег — Сергея Куриленко и Валентины Харитоновой.

Позднее стало известно, что актриса Елизавета Милинцевич была уволена из Гродненского драматического театра «по соглашению сторон». В воскресенье, 20 сентября, она участвовала в спектакле, который был прерван.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Когда из здания областного драмтеатра вышел Караник, собравшиеся у театра люди скандировали: «Не трогайте наших актеров!».

Актеры заявили, что «диалога не получилось с главой облисполкома», разговор был общим.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Нам говорили, что мы не имеем права останавливать спектакль. Владимир Караник приводил пример, что если бы хирург кинул скальпель или водитель автобуса высадил нас в поле. Но мы же говорили о другом — о насилии и самой обстановке в стране, — рассказывают актеры. Они рассказывают, что губернатор упоминал о разработке новой Конституции и что на это понадобится два года.

Люди благодарили артистов и говорили, что переживали за них и результат встречи.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
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