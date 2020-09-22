Сотни людей собрались на концерте Павла Аракеляна в одном из минских дворов 2 22.09.2020, 22:07

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Потрясающая атмосфера.

В Беларуси продолжается 45-й день революции. Минские районы и дворы выходят на традиционные акции протеста.

Акции проходят в разных форматах: люди выстраиваются в цепи солидарности с национальной символикой, собираются вместе во дворах, поют песни, пьют чай и слушают лекции по истории.

В сквере за «Ригой», к примеру, сегодня очередной дворовой концерт. В этот раз для местных жителей выступил Павел Аракелян и группа «Аутсайдеры». Потрясающая атмосфера, пишет телеграм-канал МКБ.

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