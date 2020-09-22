Ангарская с народом! 22.09.2020, 21:17

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Громкая акция жителей Ангорской с национальными флагами.

В Беларуси продолжается 45-й день революции. Минские районы и дворы выходят на традиционные акции протеста.

Акции проходят в разных форматах: люди выстраиваются в цепи солидарности с национальной символикой, собираются вместе во дворах, поют песни, пьют чай и слушают лекции по истории.

Жители Ангарской вышли с бело-красно-белыми флагами и скандируют: «Ангарская с народом!»

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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