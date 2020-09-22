Трамп заявил об ответственности КНР за COVID-19 6 22.09.2020, 22:05

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Дональд Трамп

Президент США попросил ООН наказать Китай за распространение коронавируса.

ООН необходимо привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН, передает РБК.

«Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму в мир, — Китай!», — указал он.

Президент США напомнил, что в начале пандемии КНР наложила ограничения на внутренние поездки по стране и в то же время не остановила международные авиаперелеты, в результате чего, по его словам, вирус распространился за пределы Китая.

«Правительство Китая и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — Прим.), которая подконтрольна Китаю, ложно заявили, что отсутствуют доказательства передачи вируса от человека к человеку. Позже они сообщили ложную информацию, что люди без симптомов не передают заболевание», — добавил Трамп.

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