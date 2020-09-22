Видеофакт: Праздничная атмосфера в Лебяжьем вечером
- 22.09.2020, 22:09
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Люди танцуют под музыку с фонариками.
В Беларуси продолжается 45-й день революции. Минские районы и дворы выходят на традиционные акции протеста.
Акции проходят в разных форматах: люди выстраиваются в цепи солидарности с национальной символикой, собираются вместе во дворах и пьют чай, поют песни и танцуют.
В Лебяжьем люди устроили уже традиционные танцы под патриотические песни.
Видео опубликовал телеграм-канал tut.by.