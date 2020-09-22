Видеофакт: Праздничная атмосфера в Лебяжьем вечером 22.09.2020, 22:09

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Люди танцуют под музыку с фонариками.

В Беларуси продолжается 45-й день революции. Минские районы и дворы выходят на традиционные акции протеста.

Акции проходят в разных форматах: люди выстраиваются в цепи солидарности с национальной символикой, собираются вместе во дворах и пьют чай, поют песни и танцуют.

В Лебяжьем люди устроили уже традиционные танцы под патриотические песни.

Видео опубликовал телеграм-канал tut.by.

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