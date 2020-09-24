Актер драмтеатра в Гродно переплыл Неман, чтобы спастись от карателей 24.09.2020, 19:22

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фото: grodno.in

Необычная история произошла 23 сентября.

Актер Гродненского театра кукол Александр Ратько был задержан вчера, 23 сентября, после акции протеста. Спасаясь от милиции, он пытался переплыть Неман, пишет Hrodna.life.

Читатель издания, который сидел около местного драматического театра, увидел людей в форме.

— Спустя некоторое время на территорию театра подъехал бус и забрал несколько омоновцев, но при этом несколько еще оставалось. После этого я обратил внимание на силуэт в Немане. Сначала мы с другом подумали, что человек тонет. Как потом оказалось, он просто плохо плавал.

По словам читателя, человек около 10 минут пытался переплыть Неман, а когда доплыл до берега, его задержала милиция.

В этом человеке читатели узнали Александра Ратько, актера Гродненского театра кукол и музыканта.

Фамилия Ратько есть в списке задержанных на cайте лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

Александра Ратько неоднократно могли видеть и минские зрители. Он играет в спектакле «Стражи Тадж-Махала», одной из лучших постановок минского сезона 2019−2020.

Это уже не первая попытка гродненцев таким образом спастись от милиции. Вечером 13 сентября Виктор Костюк вышел в центр Гродно в майке с национальной символикой и с флагом. Его попытались задержать сотрудники милиции. Он вынужден был убегать и, чтобы спастись от преследования, прыгнул и переплыл Неман. Выбраться из реки Виктору помогли прохожие, он не был задержан.

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