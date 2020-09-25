Швеция заявила о нелегитимности Лукашенко 5 25.09.2020, 14:30

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Растет список стран, не признающих власть узурпатора.

Швеция, как и другие страны Евросоюза, не признает законность нового срока Лукашенко. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила министр иностранных дел этой страны Анн Линде.

Глава МИД Швеции Анн Линде еще 23 сентября, в день «инаугурации» Лукашенко, опубликовала в Twitter позицию по поводу проведения церемонии, а также касательно непризнания результатов президентских выборов в Беларуси.

Lukashenko’s hastily and unannounced inauguration reaffirms his lack of legitimacy as a democratically elected leader. Election on 9 August was neither free nor fair. We will continue to hold him accountable for violence & repression against opposition and peaceful demonstrators — Ann Linde (@AnnLinde) September 23, 2020

«Инаугурация Лукашенко, проведенная спешно и без предупреждения, вновь подтверждает отсутствие у него легитимности как демократически избранного лидера. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными. Мы продолжим считать его ответственным за насилие и репрессии против оппозиции, а также мирных демонстрантов», — говорится в заявлении министра.

Напомним, после «инаугурации» Лукашенко представители ряда стран, таких как Германия, Эстония, Словакия, Чехия, Литва, США, Канада, Норвегия, а также ЕС заявили о том, что не признают легитимность процедуры и результаты прошедших 9 августа выборов президента Беларуси.

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