Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе

Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе13
- 27.09.2020, 18:37
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Они обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, они обсудили обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится на сайте Кремля.
«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром республики Армения Николом Пашиняном», — указано в сообщении.
Во время разговора Путин выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боевых столкновений. «Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — отмечается в сообщении.