Руки прочь от Беларуси! 17 3.09.2020, 8:22

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ФОТО: AFP

Сегодня на всех акциях протеста должна четко звучать тема сохранения независимости.

Сегодня в Минск приезжает премьер России Мишустин. Очевидно для всех, что банкрот Лукашенко сдает страну в обмен на гарантии собственной безопасности, пишет телеграм-канал «Баста!». Нельзя этого допускать!

Сегодня на всех акция протеста должна четко звучать тема сохранения независимости. Все, кто посягает на суверенитет Беларуси, должен понять, что после августа 2020 года мы уже не тот терпеливый народ, с которым они привыкли иметь дело 26 лет. Мы будем защищать независимость всеми возможными способами.

Белорусы за границей, все, кто поддерживает нас, сейчас как никогда важна ваша солидарность. Выходите к посольствам и консульствам Российской Федерации и требуйте прекратить вмешательство в дела нашей страны и перестать поддерживать убийцу и преступника. Мы сами сможем разобраться с нашими проблемами.

Россияне, вам выбирать с кем вы - с белорусским народом или с трусливым безумцем, которого ненавидит вся наша страна. Не приносите в жертву братские отношения между нашими народами ради человека, который неоднократно обманывал не только нас, но и вас.

Руки прочь от Беларуси!

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