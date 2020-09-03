Госсекретарь США и премьер Эстонии обсудили тему Беларуси 3.09.2020, 21:39

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В ООН по инициативе Эстонии обсудят ситуацию с правами человека в Беларуси.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в телефонном разговоре с государственным секретарем США Майком Помпео подчеркнул, что Соединенные штаты являются для республики важным союзником трансатлантического сотрудничества, передает interfax.by.

"Я подчеркнул министру иностранных дел Соединенных штатов Америки, что США для Эстонии является важным союзником в трансатлантическом сотрудничестве и обеспечении безопасности нашего региона. Единство НАТО и ведущая роль США в объединении имеют ключевое значение", - написал Ратас в четверг в социальных СМИ.

Ратас также отметил, что были рассмотрены вопросы взаимодействия в Совете безопасности ООН, где Эстония является в 2020-2021 годах непостоянным членом.

Кроме того, в ходе разговора была также рассмотрена тематика предстоящей в пятницу неофициальной встречи в СБ ООН, на которой в режиме видеоконференции по инициативе Эстонии обсудят ситуацию с правами человека в Беларуси.

"Я поблагодарил США за поддержку в организации этой встречи", - сказал Ратас.

Помпео в свою очередь сообщил, что обсудил с Ратасом экономическое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе.

"Мы ценим приверженность Эстонии в работе с нами посредством как двусторонних отношений, так и через международные организации, чтобы продвигать разделяемые нами ценности и цели", - написал Помпео в своем твиттере.

Стороны также обсудили вопрос о кандидатуре нового генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд изъявила готовность баллотироваться на этот пост, который станет вакантным летом 2021 года.

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