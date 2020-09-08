Ученые нашли доступное лекарство для заболевших тяжелой формой коронавируса 1 8.09.2020, 9:23

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Фото: EPA

Позитивные результаты были получены в результате исследований в Бристольском университете.

Учеными найден недорогой, широко доступный класс препаратов, снижающих риск смерти среди заболевших тяжелой формой коронавируса пациентов, сообщает Журнал Американской медицинской ассоциации (JAMA) (перевод - cursorinfo.co.il). Речь идет о кортикостероидх.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об обновлении руководства по лечению COVID-19 с учетом новых данных. Эти данные были получены в результате метаанализа семи исследований, координированного организацией, а также анализа ученых из больницы Св. Михаила в Торонто и Национального института исследований в области здравоохранения (NIHR) при Бристольском университете. Они показали, что для лечения заболевших тяжелой формой коронавируса людей могут успешно применяться хорошо известные врачам кортикостероиды.

Стероиды являются дешевыми и легко доступными лекарствами. Согласно новым цифрам, они эффективно снижают показатели смертности среди людей, тяжело болеющих COVID-19. В испытаниях с участием 1703 пациентов, находившихся в критическом состоянии, использование этих лекарств снизило смертность на 20%.

«Результаты по смертности были согласованы в испытаниях с двумя типами кортикостероидов, дексаметазоном и гидрокортизоном, давшими аналогичные эффекты. Мы получили доказательства пользы от их применения независимо от использования инвазивной механической вентиляции легких в момент начала лечения. Позитивный эффект кортикостероидов оказался одинаковым независимо от возраста, пола и продолжительности болезни пациентов», — сообщил Джонатан Стерн, профессор медицинской статистики и эпидемиологии Бристольского университета.

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