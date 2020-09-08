Reuters: Байден и Трамп «переходят в наступление» на фоне приближающихся выборов
- 8.09.2020, 11:03
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Конкуренция между кандидатами заметно возрастает.
Президент США Дональд Трамп назвал кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена «угрозой для американской экономики», тогда как Байден раскритиковал оппонента за пренебрежительное отношение к военным на фоне приближения выборов, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на агентство Reuters.
«Байден и его очень либеральный кандидат в вице-президенты Камала Харрис не являются компетентными, они могут уничтожить нашу страну и разрушить экономику США», - сказал Дональд Трамп на пресс-конференции. Трамп также назвал Байдена «глупым».
Президент США отрицает то, что называл погибших военных «неудачниками», сказав, что эта информация является неправдивой.
К тому же, эта информация угрожает поддержке Дональда Трампа среди ветеранов и военных, которые являются значительной частью его электората.
«Я всегда уважал военных и людей, посвятивших свою жизнь армии», - добавил Дональд Трамп.
При этом, Байден во время своего визита в Пенсильванию напомнил американцам об информации, согласно которой Дональд Трамп пренебрежительно высказывался в адрес погибших военных.
Конкуренция между Байденом и Трампом заметно возрастает на фоне приближающихся выборов.
С учетом пандемии коронавируса и гражданских беспорядков из-за расизма и жестокости полиции в США, Байден пытается сохранить свое преимущество, изобразив президента Трампа как «провального лидера», который «процветает в хаосе».
Трамп, в свою очередь, пытается добиться расположения большего количества избирателей, отрицая критику в его адрес касательно «расовой поляризации».
На фоне праздника Дня труда в США Байден встретился с лидерами профсоюзов в столице штата Пенсильвания.
Трамп заявил о том, что в случае президентства Байдена экономике США будет нанесен непоправимый ущерб.
Трамп в свою очередь планирует посетить Северную Каролину, Флориду, Мичиган и Пенсильванию позже на этой неделе.