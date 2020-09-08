Reuters: Байден и Трамп «переходят в наступление» на фоне приближающихся выборов 8.09.2020, 11:03

1,606

Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Конкуренция между кандидатами заметно возрастает.

Президент США Дональд Трамп назвал кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена «угрозой для американской экономики», тогда как Байден раскритиковал оппонента за пренебрежительное отношение к военным на фоне приближения выборов, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на агентство Reuters.

«Байден и его очень либеральный кандидат в вице-президенты Камала Харрис не являются компетентными, они могут уничтожить нашу страну и разрушить экономику США», - сказал Дональд Трамп на пресс-конференции. Трамп также назвал Байдена «глупым».

Президент США отрицает то, что называл погибших военных «неудачниками», сказав, что эта информация является неправдивой.

К тому же, эта информация угрожает поддержке Дональда Трампа среди ветеранов и военных, которые являются значительной частью его электората.

«Я всегда уважал военных и людей, посвятивших свою жизнь армии», - добавил Дональд Трамп.

При этом, Байден во время своего визита в Пенсильванию напомнил американцам об информации, согласно которой Дональд Трамп пренебрежительно высказывался в адрес погибших военных.

Конкуренция между Байденом и Трампом заметно возрастает на фоне приближающихся выборов.

С учетом пандемии коронавируса и гражданских беспорядков из-за расизма и жестокости полиции в США, Байден пытается сохранить свое преимущество, изобразив президента Трампа как «провального лидера», который «процветает в хаосе».

Трамп, в свою очередь, пытается добиться расположения большего количества избирателей, отрицая критику в его адрес касательно «расовой поляризации».

На фоне праздника Дня труда в США Байден встретился с лидерами профсоюзов в столице штата Пенсильвания.

Трамп заявил о том, что в случае президентства Байдена экономике США будет нанесен непоправимый ущерб.

Трамп в свою очередь планирует посетить Северную Каролину, Флориду, Мичиган и Пенсильванию позже на этой неделе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».