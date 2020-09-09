Преподаватели МГЛУ записали обращение и поддержали протестующих студентов 1 9.09.2020, 11:12

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Фото: tut.by

Видеофакт.

Преподаватели Минского лингвистического университета записали видеообращение, в котором они осуждают действия ОМОНа и позицию администрации университета. Преподаватели прислали видео в редакцию сайта Сharter97.org.

«Мы требуем освобождения всех политзаключенных. Мы требуем возбуждения уголовных дел по фактам преступлений против человечности. Мы призываем администрацию университета привлечь к ответственности всех тех, кто допустил противоправные действия в отношении наших студентов», - говорят преподаватели МГЛУ.

Напомним, 4 сентября в МГЛУ ОМОН жестко задерживал студентов. Силовики задерживали студентов после того, как те исполнили несколько песен в фойе учебного заведения.

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