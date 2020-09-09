В Чехии возвращается масочный режим 9.09.2020, 13:31

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Правительство страны также приняло систему, которая оценивает распространение коронавируса в регионах.

В Чехии за последние сутки зафиксировано наибольшее с начала пандемии коронавируса количество новых инфицированных - 1164.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал сайт Министерства здравоохранения Чехии.

Предыдущий антирекорд - 796 случаев за сутки - зафиксирован в прошлую пятницу. В начале недели было вдвое меньше случаев - 562.

По данным чешского Минздрава, в стране насчитывается 9272 активных случаев, 234 человека госпитализированы. За последние две недели среднее количество инфицированных составляет 61 на 100 000 жителей. Для сравнения - в конце августа этот показатель составлял 21 на 100 000.

Всего с начала пандемии в Чехии подтверждены 29 877 случаев инфицирования, умер 441 человек.

По информации портала Novinky, правительство Чехии сегодня провел экстренное совещание, на котором было принято решение с 10 сентября снова ввести отмененное в июне требование ношения масок в закрытых общественных помещениях, таких как супермаркеты.

С прошлой недели маски являются обязательными также во всем общественном транспорте, до того их требовали надевать только в метро.

Кроме того, правительство перешло на систему "интеллектуального карантина" и создало так называемый "ковидный семафор", который оценивает распространение болезни в чешских регионах и, соответственно, позволяет оценить, какие меры будут приняты в случае ухудшения ситуации.

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