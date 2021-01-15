закрыть
15 января 2021, пятница, 12:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выявили простой способ улучшить эмоциональное состояние

3
  • 15.01.2021, 9:10
  • 2,533
Ученые выявили простой способ улучшить эмоциональное состояние

Он не требует специального оборудования или подготовки.

Издание EurekAlert! опубликовало результаты исследования ученых из Цукубского университета, которые выявили простой способ улучшить психическое здоровье и побороться со стрессом.

В исследовании приняли участие порядка 6 тысяч работающих жителей Японии в возрасте от 20 до 60 лет. Ученые, во главе с профессором Шиничиро Сасахара, изучили так называемые «чувства согласованности» (SOC), демографические особенности, а также регулярность прогулок в лесу или парке у участников. Отметим, что “чувства согласованности” состоят из трех принципов, а именно осмысленности или поиска смысла существования, постижимости или выявления и осознания стресса, а также управляемости, что подразумевает готовность противостоять стрессу. Отмечается, что люди с сильным SOC являются более устойчивыми к стрессу.

В результате выяснилось, что люди с сильным SOC регулярно гуляли на свежем воздухе. Причем более сильный SOC был зафиксирован у людей, которые гуляли в лесах и парках чаще одного раза в неделю.

Наше исследование предполагает, что прогулка в лесу или парке хотя бы раз в неделю может помочь людям иметь более сильное SOC. Прогулка в лесу или парке — это простое занятие, не требующее специального оборудования или подготовки. Это очень хорошая привычка, которая поможет улучшить психическое здоровье и научиться управлять стрессом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Криптовалюта для ОМОНа и ГУБОПиКа
Криптовалюта для ОМОНа и ГУБОПиКа Владимир Халип
Узурпатору вынесен окончательный вердикт
Узурпатору вынесен окончательный вердикт Юрий Пшенник
Стратегию утвердил народ
Стратегию утвердил народ Андрей Санников
Необходимо объявить общественный локдаун в Беларуси в связи с эпидемией коронавируса
Необходимо объявить общественный локдаун в Беларуси в связи с эпидемией коронавируса Дмитрий Бондаренко