Как разные модели употребления алкоголя влияют на здоровье 4 15.01.2021, 11:57

1,074

Опубликованы результаты исследований.

Проспективное когортное исследование более 309 тысяч взрослых жителей Великобритании выявило связь между моделями потребления алкоголя и риском неблагоприятных последствий для здоровья, пишет Naked Scienct.

Злоупотребление алкоголем — угроза глобальных масштабов: по подсчетам экспертов, в год россияне выпивают порядка восьми миллиардов литров пива, более миллиарда литра винодельческой продукции, почти столько же крепкого алкоголя и примерно 1,2 миллиона литров менее крепких напитков.

Согласно данным Министерства здравоохранения, около десяти процентов смертей в России происходят из-за чрезмерного потребления спиртного. Каждый 20-й житель страны страдает от зависимости, а в целом мире от последствий употребления алкоголя умирают 3,3 миллиона человек ежедневно. В особой группе риска — молодые люди 25-35 лет. То, что алкоголь — одна из главных причин смертности и инвалидности, известно давно. Также специалисты установили, что пьющие один-два дня или шесть-семь дней в неделю подвержены более высокому риску смерти от всех причин, в том числе сердечно-сосудистых болезней, — по сравнению с теми, кто употреблял алкоголь хотя бы три дня в неделю, но в умеренных количествах. При этом, как выяснилось, «безопаснее» всего пить красное вино — на фоне других видов спиртного.

Однако влияние различных «моделей» потребления алкоголя ранее не становилось предметом исследований — и именно этому посвящена свежая работа ученых из Института здоровья и благополучия при Университете Глазго (Великобритания). Их статья опубликована в журнале BMC Medicine.

В проспективном когортном исследовании рассматривали данные из британского Биобанка по более чем 309 тысячам человек (средний возраст — 56 лет), за исключением непьющих, делающих это редко или тех, у кого в анамнезе есть рак, инфаркт миокарда, инсульт или цирроз печени. Участники заполняли анкеты, в которых рассказали о том, как часто пьют алкоголь, в каких объемах и какой вид (красное, белое или крепленое вино, пиво либо сидр, крепкие спиртные напитки, шампанское или смешанные), а также о том, сопровождают ли они это приемом пищи.

«Нашей целью было понять взаимосвязь между различными моделями потребления алкоголя и риском неблагоприятных последствий для здоровья с поправкой на средние объемы потребляемого спиртного среди регулярно пьющих. Интересующими исходами были смертность от всех причин, серьезные сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, инсульт), несчастные случаи или травмы, цирроз печени, общая заболеваемость, в том числе раком, связанным с алкоголем, в течение девятилетнего среднего периода наблюдения», — объясняют авторы работы.

Менее половины опрошенных, употребляющих алкоголь регулярно (147 769; 47,8%), сообщили, что выпивают в среднем 1–14 единиц (юнитов, один юнит равен 10 миллилитрам этанола) в неделю — согласно рекомендациям, это несет минимальный риск для здоровья. Еще 133 910 участников (43,3%) пили спиртное в объемах, наносящих средний вред (15–35 единиц в неделю для женщин; 15–50 единиц в неделю для мужчин), а 27 444 (8,9%) респондентов были подвержены максимальному риску (женщины из этой группы потребляли более 35 единиц в неделю, мужчины — более 50 единиц).

Анализ данных показал, что употребление спиртных напитков, кроме красного вина, связано с более высоким относительным риском смерти от всех причин (25%), серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта (31%), а также цирроза печени (48%). Помимо этого ученые обнаружили, что у любителей пива и сидра вероятность неблагоприятных последствий для здоровья значительно выше по сравнению с теми, кто предпочитает красное вино: на 18% больше риск смерти от всех причин, на 36% — цирроза печени, на 11% — риск несчастного случая или травм.

«Употребление алкоголя без еды оказалось связано с более высоким скорректированным риском смертности (на 10%) по сравнению с потреблением его совместно с пищей. Потребление спиртного чаще одного-двух раз в неделю привело к более высокой скорректированной смертности (в 1,09 раза). <…> Скорректированная семилетняя прогнозируемая вероятность смерти и возникновения сердечно-сосудистых заболеваний была самой низкой среди тех, кто преимущественно пил красное вино, по всему спектру еженедельных объемов алкоголя. Абсолютная частота случаев смерти, cердечно-сосудистых болезней и несчастных случаев / травм была выше среди участников, употреблявших алкоголь без еды. Кроме того, участники, распределившие спиртное на три-четыре дня в неделю, имели более низкую прогнозируемую вероятность смертности и сердечно-сосудистых рисков», — добавляют специалисты.

По их словам, механизмы, которые могли бы объяснить полученные результаты, до конца не известны. Однако, предположительно, содержащиеся в винограде полифенолы могут обуславливать меньший вред: тем более что содержание полифенолов винограда в красных винах равняется одному-двум граммам на кубический дециметр, а их концентрация в белых винах на порядок ниже. Употребление крепких напитков во время еды, в свою очередь, вероятно, приводит к снижению кишечной абсорбции и уровня алкоголя в крови, в то время как злоупотребление провоцирует ускоренный метаболизм алкоголя и нарушает антиоксидантные механизмы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».