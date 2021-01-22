Ученые раскрыли еще один секрет Антарктиды 22.01.2021, 14:16

Новое исследование экспертов из Австралии и Франции.

Новое исследование, проведенное учеными из Австралии и Франции, позволило установить, почему морская вода вокруг Антарктиды не потеплела так сильно, как в остальных частях Мирового океана. Статья по теме была опубликована в издании Nature Communications, пишет lenta.ua

Температура Мирового океана растет в условиях наблюдаемого глобального потепления, но моря вокруг Антарктиды остаются холодными (или даже становятся еще холоднее), что вызывает вопросы у океанологов. Речь идет о феномене, который известен специалистам как "загадка потерянного тепла Антарктиды".

Разобраться в проблеме решили сотрудники Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии, а также их коллеги из Национального центра научных исследований, Национального центра космических исследований, НИИ развития, Парижского университета Сорбонна и других научных учреждений Франции. Ученые наблюдали за температурой воды Южного океана в рамках 25-летнего исследования SURVOSTRAL.

Анализ температур, полученных на разной глубине, позволил установить, что незначительное понижение температуры регистрируется только на поверхности, а на глубине Южный океан становится теплее, как и другие части Мирового океана. "Температура на глубине повышается на 0.04 градуса в десятилетие, что в пять раз быстрее, чем средние темпы потепления Мирового океана", — говорят авторы исследования.

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