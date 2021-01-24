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В Минске субботние протесты переросли в воскресные

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  • 24.01.2021, 12:09
  • 2,690
В Минске субботние протесты переросли в воскресные
Фото: «Радыё Свабода»

Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.

В воскресенье, 24 января, люди вновь стали выходить на протестные акции, пишет сайт thinktanks.by.

В Минске протестные мероприятия в воскресенье уже прошли в Новинках, Новой Боровой, Зеленом луге.

Также уже зафиксированы акции протеста в Боровлянах, Ракове, Орше, под Новогрудком.

Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.

В субботу в Минске была также отмечена высокая активность протестующих.

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