В Минске субботние протесты переросли в воскресные

В Минске субботние протесты переросли в воскресные6
- 24.01.2021, 12:09
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Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.
В воскресенье, 24 января, люди вновь стали выходить на протестные акции, пишет сайт thinktanks.by.
В Минске протестные мероприятия в воскресенье уже прошли в Новинках, Новой Боровой, Зеленом луге.
Также уже зафиксированы акции протеста в Боровлянах, Ракове, Орше, под Новогрудком.
Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.
В субботу в Минске была также отмечена высокая активность протестующих.