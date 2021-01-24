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В Китае спасли 11 шахтеров, которые две недели пробыли под завалами

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  • 24.01.2021, 13:25
В Китае спасли 11 шахтеров, которые две недели пробыли под завалами
Фото: ЕРА

Видеофакт.

В Китае 24 января спасли 11 шахтеров, которые две недели пробыли под завалами на золотом руднике в провинции Шаньдун на востоке страны. Как пишет "Гордон", Об этом сообщает агентство Xinhua.

Первый спасенный сегодня шахтер находился в крайне слабом состоянии, его доставили в больницу для лечения.

Видео спасения одного из горняков Xinhua опубликовало в своем Twitter.

Взрыв на шахте случился 10 января, из-за этого 22 горняка оказались под завалами на глубине около 600 метров. Как отмечает BBC, неделю никто из шахтеров не подавал признаков жизни, и только в прошлое воскресенье, 17 января, спасатели почувствовали натяжение одного из тросов, которые они опускали в небольшие шахты.

Затем на веревке была отправлена бумажная записка от группы из 12 выживших шахтеров – 11 из них оказались в ловушке в одном месте, а 12-й находился отдельно от них. Вскоре один из горняков умер от ранения, полученного при взрыве. С выжившими спасатели поддерживали связь, на тросе они опускали им еду и медикаменты.

Остальные 10 горняков, оказавшиеся под завалами, на данный момент считаются погибшими.

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