Олег Дулуб возглавил «Крумкачы» 24.01.2021, 14:01

Олег Дулуб

Ранее футбольный специалист уже возглавлял этот клуб.

Белорусский специалист Олег Дулуб возглавил «Крумкачы».

Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее Сергей Кузьминич покинул пост главного тренера «Крумкачоў».

В сезоне-2020 «Крумкачы» заняли третье место в «Макслайн – первой лиге». В переходных матчах за право выступать в высшей лиге в сезоне-2021 уступили «Слуцку».

Дулуб руководил клубом «Крумкачы» в сезоне-2015 и в сезоне-2016. После 55-летний специалист успел поработать в «Карпатах», «Черноморце», БАТЭ и «Атырау».

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