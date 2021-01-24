Без царя в голове 2 Алексей Коваль

24.01.2021, 18:55

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В России прошли массовые протесты против режима Путина.

Вчерашние протесты в РФ были самыми массовыми за последние годы. Они охватили более сотни городов страны — от Владивостока до Калининграда. В Сибири люди выходили на протесты даже в пятидесятиградусный мороз. Где-то водили хороводы, чтобы согреться и заодно взять в кольцо немногочисленный ОМОН, отправленный на пресечение незаконного, по определению властей, митинга. В других местах — убегали от правоохранителей, чтобы не оказаться задержанными. Однако задержали рекордное количество протестующих — более трех тысяч человек.

Мир облетели кадры неизбирательного применения правоохранителями грубой силы против мирных граждан — беременных женщин, молодых людей и граждан почтенного возраста. Те робко пытались сопротивляться, ведь протест должен был быть мирным. Но когда рядом с протестующими оказалась машина с правительственными номерами (это была машина ФСБ), ее не пощадили — закидали снежками и разбили стекло, в результате повредив водителю глаз. Были нападения на правоохранителей. Наиболее массовые и серьезные столкновения с силовиками отмечены в Москве и Санкт-Петербурге. В столице ОМОН и протестующие шли стенка на стенку. Среди правоохранителей — более 40 пострадавших в столкновениях.

Но русский бунт — «бессмысленный и беспощадный» — пока не состоялся. Все закончилось по большому счету достаточно мирно, но участники акций говорят — это только начало.

За Навального и не только

Протестные акции прошли по призыву оппозиционера Алексея Навального, которого задержали сразу же по прилету из Германии 17 января. Наскоро созванный суд уже на следующий день постановил посадить его за решетку на месяц. А уже 29 января оппозиционеру, вероятно, условное наказание заменят на реальное по одному из заведенных на него уголовных дел.

Находясь в суде перед отправкой в СИЗО, Навальный успел призвать сограждан выйти 23 января на протест против беззакония властей. Для того, чтобы продемонстрировать свою решимость и дальше «портить нервы» Владимиру Путину (или как его все чаще называют — «деду, сидящему в бункере»), Навальный с соратниками 19 января обнародовали фильм-расследование о «Дворце Путина» в селе Прасковеевка близ Геленджика, в очередной раз показав всю историю и схемы коррупции российского лидера и его окружения. Причем Навальный, очевидно, не впустую провел время в Германии. После выписки из берлинской клиники «Шарите» он успел съездить в Дрезден, где прошелся по «местам боевой славы» молодого КГБиста Володи Путина. Расследование вышло весьма увлекательным, и ко дню протестов фильм посмотрели около 70 миллионов человек.

Алексей Навальный так определил жизненные принципы Путина, которые тот сформулировал еще работая в КГБ, а потом внедрял на посту главы государства:

1. Всегда говори одно, а делай другое. Ложь и лицемерие — самые эффективные методы работы.

2. Коррупция — основа доверия. Те, кто ворует вместе с тобой, — твои главные друзья.

3. Денег никогда не бывает слишком много.

Вот такой психологический портрет российского лидера был представлен зрителям накануне протестов. В подтверждение — рассказ как на площади, соразмерной с «39 княжествами Монако», Путин построил себе маленькое личное королевство за 100 млрд руб. Зрителям особенно запомнился ершик для унитаза и держатель туалетной бумаги, по стоимости равные годовой пенсии российского пенсионера. На протесты в субботу некоторые граждане вышли с ершиками для унитаза.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал расследование Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) «враньем» и «клюквой», рассчитанной на увеличение просмотров. Но закрыть рот Навальному не удалось. Власти еще за пару дней до 23 января начали проводить аресты и задержания руководителей и активистов ФБК. Предупреждали их об ответственности за подстрекательство к незаконным акциям или вручали повестки в суд. Те отвечали, что согласно 31-й статьи Конституции РФ, «граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

Но в России закон как дышло, и поэтому было ясно, что все участники потенциально могут быть признаны нарушителями и задержаны. Генпрокуратура РФ предупредила, что в случае провокационных и насильственных действий к устроителям акций применят криминальную статью за организацию «массовых беспорядков». Однако люди все равно вышли. В большинстве регионов РФ акции прошли в целом без проблем и силового противостояния. Люди выходили на центральные площади городов не столько за Навального, сколько протестуя против несправедливости и беззакония властей.

Когда несколько тысяч граждан скандировали «Путин — вор» и «Долой царя!» полиции ничего не оставалось, как бессильно наблюдать за этим выражением общественного мнения и призывать граждан разойтись. Когда число участников сокращалось до нескольких сотен или ядро протеста разбивалось на отдельные группы, силовики начинали проводить точечные задержания: там, где протестующих было несколько сотен — двое-трое задержанных, где вышли тысячи — несколько десятков и сотен. Самыми масштабными были протесты в Москве и Санкт-Петербурге, где задержанных — примерно половина от общего количества по всей стране. Задержали и жену Навального Юлию, когда она присоединилась к протесту, но спустя несколько часов ее отпустили. Также полиция препятствовала работе представителей СМИ — некоторых журналистов задержали наряду с обычными демонстрантами.

Днем силовики были осторожны в применении силы и задержаниях, напряжение выросло к вечеру, когда люди стали активнее и в отдельных случаях даже отбивали задержанных у силовиков. Однако уже с наступлением темноты правоохранители не стеснялись применять избыточную силу и хватать всех без разбора. Как правило, людей везли в отделение полиции и после оформления административного правонарушения либо отпускали, либо вручали повестку в суд. Некоторые демонстранты признавались, что будучи отпущенными из органов, возвращались протестовать. Впрочем, за серьезные правонарушения — такие как сопротивление полицейским или нападение на представителя правоохранительных органов, хулиганство и т.п. — сразу заводили уголовные дела. На конец субботы их было более десяти.

Бунт детей

В акциях 23 января участвовало много молодых людей, фактически детей, которым (как они сами признавались) «надоело жить при одном президенте». Для многих это было первое в жизни сознательное участие в политической акции или протесте.

Как отмечали сами протестующие, если к началу акции в 14:00 сходилось много взрослых, то спустя два-три часа и к позднему вечеру число молодых участников стало доминирующим. Дело в том, что во многих школах и вузах субботу неожиданно объявили учебным днем, а до этого рассылали уведомления родителям, чтобы они не выпускали детей гулять на улицы, студентов предупредили, что их отчислят из вузов за участие в протестах. В ответ (еще на прошлой неделе) молодежь запустила в соцсети TikTok массовый флешмоб — школьники снимали со стен в классах портреты Путина, а иногда и вешали вместо них портреты Навального. Такие видео собирали по сотне тысяч лайков. Ролики с хештегом #свободуНавальному или упоминанием оппозиционера в TikTok набирали миллионы просмотров. Дети делились со сверстниками советами, как одеваться для участия в протесте, как избежать задержания и т.п. Приглашали друг друга «погулять» или сходить «в кино» в назначенный час.

Оппозиционеры постарше смотрели на эти креативные проявления детского протеста, оставляя комментарии вроде: «Мы совсем не знаем наших детей, как оказалось».

В субботу студенты и даже школьники сбегали с лекций и уроков, чтобы участвовать в протестах. Некоторые признавались, что им 15–16 лет. Они были настроены более радикально, чем остальные протестующие, «рвались в бой». По предварительным данным, на акциях протеста задержали около 300 несовершеннолетних (9% от общего числа), из них около 70 — в Москве и еще 30 — в Санкт-Петербурге.

Особенно много подростков было задержано возле СИЗО «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный. Молодые люди у стен этого символа российской карательной системы пытались «дать последний бой режиму», но к 21:00 по местному времени в целом протест завершился. Последние протестующие рассеялись по окрестным дворам после приезда подразделения ОМОН, который до этого уже успел отличиться на Пушкинской площади, Тверской улице и на Цветном бульваре.

Проявление политической активности молодыми людьми в возрасте от 15 до 20 лет — самое примечательное явление этих протестов. Это индикатор, что поколение, выросшее за годы правления Путина, не приемлет его режим. Этот звоночек «дед в бункере» услышал: уже в субботу вечером главные федеральные каналы — «Россия 1» и «Первый канал» — в своих репортажах о протестах акцентировали именно на участии молодежи и заявили, что Следственный комитет уже завел уголовное дело о призывах к несовершеннолетним участвовать в несогласованных протестных акциях. При этом на двух главных каналах страны показали одну и ту же девушку — некую «Кристину из Красноярска», которая от имени молодого поколения россиян заявила, что протест — «не классная тусовка,.. а какой-то тухляк».

О грубых задержаниях в официальных росСМИ не упоминали, напротив, показали полицейских, раздававших демонстрантам горячий чай и маски (что, впрочем, также имело место). При этом российские пропагандисты не забыли почти в каждом сюжете рассказать о связях Навального с «американскими спецслужбами» и представить акции как вмешательство иностранных государств «при содействии иностранных спецслужб».

По белорусскому сценарию

Один из соратников Навального — Леонид Волков заявил, что в следующие выходные пройдут новые акции в поддержку оппозиционера. Очевидно, к тому времени репрессивная машина российской Фемиды уже примет решение по Навальному. На будущую пятницу уже назначено одно судебное заседание, на котором его могут осудить на три с половиной года за несоблюдение режима условного наказания. Следующий суд намечен на 3 февраля — по свежему делу о якобы хищениях пожертвований граждан в его фонде. За это ему светит еще десять лет, считают эксперты. В Кремле полагают, что движение в поддержку Навального будет быстро дезориентировано, если его лидер окажется за решеткой.

Отчасти эти расчеты могут быть оправданы, если посмотреть на события в соседней Беларуси. У многих сторонних наблюдателей (да и у освещавших субботние события в России журналистов) было стойкое ощущение, что они уже все это видели на улицах Минска. Об этом даже прямо заявил в эфире ведущий телеканала «Дождь». Люди собирались на протест в Москве, не имея плана действий и какой-либо координации и конкретных целей: ходили туда-сюда, пока их не разогнали или пока они сами не разошлись.

Алексей Навальный не успел после возвращения в Россию представить своим сторонникам какую-то вразумительную стратегию действий (если она у него вообще была), чтобы добиться смены путинского режима. Он даже не придумал план, как избежать ареста на границе.

Вряд ли Навального можно называть лидером оппозиции, скорее, он — концентрированное воплощение общественного неприятия существующего режима и своими действиями и публичными расследованиями бьет по легитимности Путина, откалывая от нее мелкие осколки, но не более. За ним нет какой-либо структуры, идеологии и программы, даже если мы говорим о намеченных на нынешний год выборах в Госдуму. К ним Путин, кстати, уже начал системно готовиться, а либеральная оппозиция — нет. Навальный — жертва и мученик, но для многих россиян он — оправдание их пассивности. «Раз с Навальным так поступают, что будет со мной?» — задаются вопросом многие. «На него переносится чувство собственной недееспособности, неготовности к политическому участию», — поделился в интервью DW директор «Левада-центра» социолог Лев Гудков. Даже после всех известных событий (отравления и ареста) и фильма о дворце Путина Навального видят потенциальным лидером лишь 2% опрошенных.

После возвращения в Россию Навальный повысил ставки в противостоянии с Путиным и его режимом. Но у российского лидера появилось еще больше оснований поступить с Навальным так, как он считает нужным, — по всей строгости. Ведь давно подмечено — жители России готовы простить своей власти все что угодно, но только не проявление слабости.

Алексей Коваль, «Зеркало недели. Украина»

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