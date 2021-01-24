Глава штабов Навального оценил число участников протестов по всей России в 250−300 тысяч человек 1 24.01.2021, 21:39

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Протесты прошли в 66 городах России.

По данным сети штабов российского оппозиционера Алексея Навального, численность участников протестной акции во всех российских городах в субботу, 23 января составила минимум 250 тысяч.

Об этом сообщают Открытые медиа.

«Минимум — 250 тысяч, а скорее — где-то 300 тысяч», — сказал глава сети Леонид Волков.

По данным штаба, число протестующих почти никогда не удается узнать точно. Например, по Москве есть несколько оценок и у них большая разница.

Агентство Reuters сообщало о 40 тысячах протестующих, в ГУ МВД по Москве масштаб протеста оценили для РБК всего в 4 тысячи человек. Кроме того, оценка по Москве координатора проекта Белый счетчик Дмитрия Нестерова — больше 20 тысяч.

В 66 городах России в субботу, 23 января, прошли массовые шествия в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Более 100 тысяч человек вышли на протестные акции по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.

17 января Навального задержали при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево. Политик вернулся в Россию из Германии, где лечился и восстанавливался от последствий отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

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