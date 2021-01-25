«Мы боремся за свободу» — это не просто слова!1
- 25.01.2021, 8:17
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Екатерина Снытина, капитан женской сборной Беларуси по баскетболу
Народ - я горжусь каждым из нас!
«Мы боремся за свободу» — это не просто слова!
Особенно после новостей о строительстве концлагерей для «лишних людей», для людей, которые очнулись и хотят изменить сложившуюся ситуацию в стране для себя, для своих детей и для старшего поколения!
Горжусь людьми, которые каждый день преодолевают свои страхи и шаг за шагом идут вперед, вместе, упорно!
Так победим!
Екатерина Снытина, капитан женской сборной Беларуси по баскетболу, Instagram.