«Мы боремся за свободу» — это не просто слова! 1 25.01.2021, 8:17

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Екатерина Снытина, капитан женской сборной Беларуси по баскетболу

Народ - я горжусь каждым из нас!

«Мы боремся за свободу» — это не просто слова!

Особенно после новостей о строительстве концлагерей для «лишних людей», для людей, которые очнулись и хотят изменить сложившуюся ситуацию в стране для себя, для своих детей и для старшего поколения!

Горжусь людьми, которые каждый день преодолевают свои страхи и шаг за шагом идут вперед, вместе, упорно!

Так победим!

Екатерина Снытина, капитан женской сборной Беларуси по баскетболу, Instagram.

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