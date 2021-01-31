Более тысячи грузовиков ожидает очереди на выезд из Беларуси 31.01.2021, 15:13

Очереди наблюдаются на границе с ЕС.

О продолжающихся очередях грузового транспорта, ожидающего выезда из Беларуси, сообщает Госпогранкомитет в воскресенье, сообщает "Интерфакс".

По состоянию на 14.00 на выезде в Литву стоят более 890 фур. Самая большая очередь собралась в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 290 грузовиков.

В "Котловке" очереди на выезд ожидает более 220 большегрузов. В пункте "Бенякони" выезда ожидают еще более 210 фур, в "Привалке" - свыше 170.

Выезда в Латвию в двух пунктах пропуска ожидают более 110 машин, на белорусско-польском направлении в очереди стоят больше 140 грузовиков.

На границе с Украиной очередей нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».