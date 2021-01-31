Протестующие окружили заксобрание Петербурга и скандируют «Путина в отставку!» 31.01.2021, 15:25

Люди чувствуют себя хозяевами положения.

Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.

В Петербурге протестующие окружили здание Мариинского дворца, где находится законодательное собрание Петербурга, и скандируют: «Путина в отставку!», сообщают «Открытые медиа».

Силовики в Питере пытаются напугать протестующих, но у них не получается, люди чувствуют себя хозяевами положения.

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