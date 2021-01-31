Футболист из Уганды побил два впечатляющих рекорда Роналду 1 31.01.2021, 21:39

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Фото: Football Everyday via Twitter

Игрок совершил прыжок на невиданную высоту.

В матче 26-го тура чемпионата Шотландии между Росс Каунти и Мазервеллом были побиты сразу два невероятных рекорда португальской звезды футбола Криштиану Роналду, передает nv.ua.

На 72-й минуте встречи после подачи углового защитник хозяев Бевис Мугаби ударом головой забил второй мяч в ворота хозяев и принес итоговую победу своей команде со счетом 2:1.

🆙 Nesse gol aqui que selou a vitória do Motherwell sobre Ross County na última quarta, Bevis Mugabi saltou mais alto que aquela famosa cabeçada de Cristiano Ronaldo contra a Sampdoria em 2019.



🎞 Motherwell pic.twitter.com/OuFYZaHMaP — Terra do Tartã (@terradotartan) January 31, 2021

Позже стало известно, что 25-летний защитник отметился результативным ударом, прыгнув на высоту 262 сантиметра, оторвавшись от земли при этом на 75 сантиметров.

Тем самым он побил сразу два рекорда Роналду, которые тот установил в матче против Сассуоло.

В той игре португалец прыгнул на высоту 256 сантиметров и оторвался от земли на 71 сантиметр.

It's official.



Bevis Mugabi jumped higher than Cristiano Ronaldo for his winning goal 🤯@B_M321@Cristiano pic.twitter.com/veJPhGGaMF — Motherwell FC (@MotherwellFC) January 29, 2021

Ранее Роналду совершил эффектный прыжок, достав головой мяч, до которого рукой не дотянулся вратарь.

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