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Оккупанты ограничили водоснабжение в Керчи

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  • 7.01.2021, 17:32
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Оккупанты ограничили водоснабжение в Керчи

В Крыму ухудшается ситуация с водой.

Во временно оккупированном Российской Федерацией украинском городе Керчь ограничивают водоснабжение. Согласно заявлению местной оккупационной администрации, причиной являются «ремонтные работы», сообщает «Крым.Реалии».

«С 9:00 до 18:00 – ул. Большевистская1, 3, 5; ул. Островского 99, 100,112,115; ул. Дальняя 1б, 1в, ул. Широкая, ул. Урицкого, ул. Фурманова 73, ул. Гагарина 32, ул. Горького 23, 25; пер. Первый Портовый 8, 10; ул. Пошивальникова 50. С 9:00 до 18:00 снижено давление: Вокзальное Шоссе 33-47, 51-6; ул. Заречная – верхние этажи», – сказано в сообщении.

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