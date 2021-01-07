Чешский премьер решил больше не копировать Трампа

Чешский премьер решил больше не копировать Трампа1
- 7.01.2021, 17:55
- 5,026
Андрей Бабиш изменил фото профиля в социальных сетях.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш изменил фотографию своего профиля на социальных сетях, убрав изображение, на котором он копирует Дональда Трампа.
Об этом сообщает "Европейская правда".
До сих пор Бабиш сравнивал себя с Трампом, а при встрече с ним в 2019 году заявил, что "подобный план сделать Чехию снова большой".
После этого фото профиля чешского премьера в социальных сетях была фотография в красной шапке с надписью "Сильная Чехия". Бабиш не скрывал, что вдохновляется Трампом, сделав такую шапку символом компании своей партии ANO на выборах в Европарламент 2019 года.
Утром 7 января Бабиш заменил ее на фото в маске-респираторе.
"После беспрецедентного нападения на демократию в Соединенных Штатах, который я однозначно осудил, я счел целесообразным высказать свою позицию, также изменив свою фотографию профиля", - пояснил свои действия чешский премьер.