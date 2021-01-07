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Чешский премьер решил больше не копировать Трампа

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  • 7.01.2021, 17:55
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Чешский премьер решил больше не копировать Трампа

Андрей Бабиш изменил фото профиля в социальных сетях.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш изменил фотографию своего профиля на социальных сетях, убрав изображение, на котором он копирует Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

До сих пор Бабиш сравнивал себя с Трампом, а при встрече с ним в 2019 году заявил, что "подобный план сделать Чехию снова большой".

После этого фото профиля чешского премьера в социальных сетях была фотография в красной шапке с надписью "Сильная Чехия". Бабиш не скрывал, что вдохновляется Трампом, сделав такую шапку символом компании своей партии ANO на выборах в Европарламент 2019 года.

Утром 7 января Бабиш заменил ее на фото в маске-респираторе.

"После беспрецедентного нападения на демократию в Соединенных Штатах, который я однозначно осудил, я счел целесообразным высказать свою позицию, также изменив свою фотографию профиля", - пояснил свои действия чешский премьер.

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