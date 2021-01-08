Из МВД Беларуси уволилось более двух тысяч сотрудников 8.01.2021, 9:11

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Масштабы утечки кадров поражают.

В третьем квартале 2020 года (с июля по сентябрь) из МВД якобы уволилось 1074 человека. Это 51,4% от общего числа сотрудников, уволившихся из органов за 9 месяцев прошлого года (всего 2091).

Такую цифру со ссылкой на инициативу BYPOL приводит «Еврорадио». Она ссылается на документ с грифом «ДСП» («Для служебного пользования»), который якобы составил начальник управления координации и взаимодействия подразделений кадров и идеологической работы МВД полковник милиции Александр Федорович Мазур. В документе приводится аналитический обзор состояния кадров и работы с кадрами в системе МВД за 9 месяцев 2020 года.

Также в нем подается штатная численность аттестованных сотрудников органов внутренних дел. По состоянию на 1 октября она составила 46.128 человек без учета гражданского персонала и военнослужащих срочной службы Внутренних войск.

Анализ приведенных в документе данных дает представление также и о штатной численности отдельных подразделений:

— подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий — 163 единиц;

— подразделений уголовного розыска — 2 457;

— подразделений по наркоконтролю и противодействию торговли людьми — 550;

— подразделений по борьбе с экономическими преступлениями — 886;

— службы участковых инспекторов милиции — 3 036;

— ГАИ — 3 341;

— оперативно-дежурной службы — 1 112;

— патрульно-постовой службы милиции — 2 099;

— ГУБОПиК — 360;

— департамента исполнения наказания — 5 427;

— департамента охраны — 11 505;

— учреждений образования — 729;

— внутренних войск (без учета военнослужащих срочной службы) — 6 716.

Резко снизилось количество преступлений с участием личного состава — 28 (120 за аналогичный период 2019 года), снижение составило 76,6%, а также число фактов привлечения к административной ответственности — 841 или на 41,7% (1443 за аналогичный период 2019 г.) и нарушения служебной дисциплины — 2599 или на 25,9% (3509 за аналогичный период 2019 г.).

Данные показатели, отмечает BYPOL, самые низкие за последние 10 лет, что свидетельствуют не о положительной динамике, как утверждается в документе, а о том, что в МВД с начала года был установлен негласный запрет на привлечение сотрудников к различным видам ответственности с целью сохранения кадрового ядра на фоне массовых увольнений сотрудников (в настоящее время данный запрет закреплен в распоряжении МВД Республики Беларусь от 18.08.2020 №6дсп «О стабилизации морально-психологического климата и сохранения кадрового ядра»).

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