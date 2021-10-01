Кремль жестко отреагировал на блокировку «Комсомольской правды» в Беларуси

Кремль жестко отреагировал на блокировку «Комсомольской правды» в Беларуси27
- 1.10.2021, 12:38
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил белорусские власти.
Кремль категорически не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в стране, поскольку это нарушает принцип свободы СМИ. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ», - сказал представитель Кремля.
«Конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси», - подчеркнул Песков.