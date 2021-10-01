Саакашвили задержали в Грузии 6 1.10.2021, 19:05

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Об этом объявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Грузии. Об этом премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил на брифинге 1 октября, сообщает "Грузия Online".

Гарибашвили сказал, что маршрут Саакашвили, который сегодня объявил о возвращении в Грузию, находился под контролем грузинских спецслужб.

Он не привел других деталей относительно задержания экс-президента, сказав только, что его провели "на высшем уровне", и сейчас Саакашвили находится в пенитенциарном учреждении, отмечает портал "Новости Грузии". По словам Гарибашвили, экс-президент Грузии приехал в страну из Украины.

Еще утром в МВД страны заявляли, что он не пересекал границу страны, а в правящей партии "Грузинская мечта" называли фейком историю с его возвращением. Исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе говорил, что у него есть "достоверная информация, что Саакашвили не покидал Украину, его нет не только в Грузии, но и в другой стране".

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