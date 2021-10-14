Россияне попали под инфляционный каток 3 14.10.2021, 8:24

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Рост цен на продовольствие бьет рекорды.

Российская экономика продолжает штамповать рекорды инфляции, загоняя потребителей в депрессию, а промышленность - в застой.

За две недели октября индекс потребительских цен, рассчитанный по корзине Росстата, вырос еще на 0,37%, разогнав годовую инфляцию до 7,63% - нового максимума с февраля-2016, пишет finanz.ru.

Восьмой подряд и 16-й с начала года рекорд впервые с декабря 2015 года сделал продовольственную инфляцию фактически двузначной: Минэкономразвития оценило ее в 9,99% после того, как за две недели октября продукты питания подорожали почти на столько же, как и за весь сентябрь.

Годовой рост цен на курятину ускорился до 27,8%, на свинину достиг 14%; куриные яйца подорожали на 5,9% с начала октября и 25,4% год к году.

Мука (9,85%) и хлеб (8,21%) подбираются к 10-процентной инфляции, догоняя вермишель (10,03%), рыбу (10,58%), масло (21,1%) и сахар (20,9%).

Впервые с засухи 2010 года осенью в России дорожает картофель. Из-за нехватки мигрантов на полях, уборочная кампания отстает на полмиллиона тонн, разгоняя цены до 64,8% год к году.

Стремительно - на 14-15% с начала октября - подскочили цены на огурцы и помидоры. Капуста стоит на 83% дороже, чем год назад.

Инфляция в России достигла уровней конца 2015 - начала 2016 гг, но тогда экономика переживала последствия девальвации, отмечает главный экономист ING Дмитрий Долгин. Теперь же ничего подобного не наблюдается: рубль прибавил 2% и держится на максимумах за с лета-2020.

Но вопреки курсам валют, цены растут, вгоняя в уныние беднеющих восьмой год подряд россиян: по индексу потребительской уверенности (-19 пунктов в третьем квартале) Россия оказалась в топ-5 антилидеров среди европейских стран.

53% граждан заявляют об деградации ситуации в экономики, каждый третий (35%) - об ухудшении материального положения. Положительных изменений ждут лишь 15% и 10% соответственно, отмечает в обзоре Центр конъюнктурных исследований ВШЭ.

Пережившим сильнейшее с 1990х падение доходов людям есть отчего грустить: рост реальных зарплат стремится к нулю (2,2% в июле против 4,9% в июне), а реальные пенсии сокращаются восьмой месяц подряд. Убыточными в реальном выражении остаются и 24 триллиона рублей рублевых депозитов в крупных российских банках, средняя максимальная ставка которых - 6,5% - по-прежнему не покрывает даже официальную инфляцию.

Сами потребители в нее не верят и оценивают рост цен вдвое выше, чем Росстат - 15,6% на сентябрь, показал опрос ЦБ. При этом практически каждый пятый считает, что страна уже переживает гиперинфляцию в 30% и выше.

От роста затрат страдает и бизнес: дороже стали грузоперевозки, микрочипы и сельхозпродукция, в то время как дефицит мигрантов увеличил расходы на зарплаты у строителей, перечисляет Долгин. Это уже бьет по промышленности, сокращающей выпуск в секторах, кроме сырьевого - на 1,2% за февраль-август.

Инфляция в России в этом году превыcит прогнозы и «сильно бьет по наименее обеспеченным группам населения», констатировал в среду, привествуя депутатов новой Думы, президент России Владимир Путин.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в четверг заявил, что рост цен «мог бы быть и больше».

«Это реальность, с которой мы сталкиваемся, - сказал он. - Факторы внешние и внутренние давят очень серьезно».

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