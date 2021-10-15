Ученые: Неизвестный источник прислал на Землю 1650 сигналов 12 15.10.2021, 15:28

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фото: mirtayn.ru

Они поступили за очень короткий промежуток времени.

Команда ученых под управлением профессора Ли Ди и доктора Ван Пея из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук уловили самый крупный набор радиовсплесков. Они поступили за очень короткий промежуток времени. При этом источник сигналов находится в далеком космосе и на сегодняшний день остается неизвестным.

Об этом сообщает журнал Nature (перевод — planetanovosti.com).

Fast Radio Burst или сокращенно FRB – это специальная аббревиатура, которая используется для обозначения достаточно быстрых радиосигналов, происхождение которых остается непонятным. Впервые зафиксировать подобные сигналы получилось в 2007 году. Они имеют довольно мощный выброс энергии, длительность которого составляет всего несколько миллисекунд.

Раньше специалисты считали, что подобные сигналы могут быть исключительно единичными, но последние события показывают обратное. Многие всплески повторяются несколько раз и обладают определенной регулярностью. Именно такое событие и было зафиксировано астрономами. На Землю всего за 47 дней поступило 1652 быстрых радиовсплеска. Это событие было названо FRB 121102. На сегодняшний день этот набор сигналов считается самым крупным, которые только известны специалистам.

Возможным источником сигналов может выступать карликовая галактика. Множество сигналов, которые поступили с нее, демонстрируют наличие «постоянно действующего радиоисточника». Также эксперты подчеркивают, что предсказать поведение FRB 121102 крайне проблематично. Некоторые считают, что событие подвергается «сезонному» фактору.

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