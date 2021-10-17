«Черные лебеди» для луканомики могут снова вылететь 17.10.2021, 13:12

1,740

Белорусские ЗВР застыли на месте в ожидании неопределенного будущего.

Золотовалютные резервы Беларуси после резкого роста в августе, немного снизились в сентябре, сообщает «Белсат».

Что произошло?

Международные резервные активы на 1 октября, по данным Нацбанка, составили $ 8 459,9 млрд. За сентябрь они снизились на $ 36,8 млн (на 0,4 %) после роста в августе на $ 1 054,3 млн (на 14,2 %).

Снижение уровня активов в сентябре в Нацбанке объяснили плановым погашением правительством долгов в валюте на сумму около $ 240 млн, а также уменьшением стоимости монетарного золота. При этом поддержанию уровня ЗВР способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, а также покупка Национальным банком валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $ 6 млрд.

Нацбанк затаился?

Таким образом, по данным Нацбанка, за сентябрь ситуация с ЗВР в Беларуси почти не изменилась. Но, отмечают авторы проекта «Наши деньги», отсутствие изменений «также может быть красноречивым».

Они отметили, что за сентябрь полученные от МВФ специальные права займа (SDR) почти не изменились, так как «на заводе в виде SDR зарплату не выдашь, даже долги не всегда отдашь».

«Он [почти $ 1 млрд от МВФ. – ред. Belsat.eu] никуда не был продан, долги им не погасили, зарплату им не раздали. Оказалось, что реально красивая цифра пока – просто цифра. Она лежит на счету, но не видно, чтобы ее спешили как-то использовать», – говорится в сообщении проекта.

Изменения относительно монетарного золота «скорее похожи на колебания мировых цен на золото». Валюты тоже осталось практически столько же, несмотря на выплаты в $ 240 млн.

«Значит, были и валютные поступления в ЗВР. И поступили эти деньги, скорее всего, в виде валюты, которую сдает население. Получается выигрышная ситуация – курс доллара держится стабильно низким, население, у которого падают доходы, вынуждено нести в обменники свои сбережения, эта валюта попадает в резервы государства и впоследствии идет на оплату долгов. Одновременно с этим такая ситуация позволяет Нацбанку приобретать валюту по низкой цене. Элегантно, дуплетом, убиты сразу два зайца», – говорят авторы проекта.

По их мнению, пострадавшими здесь являются белорусы, которые вынуждены распродавать свои заначки. Нацбанк же, который «скупает дешевую валюту, не может подобраться к SDR и придерживает золото», «затаился, и очень осторожно ждет развития событий».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».