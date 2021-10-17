Теракт в Британии: депутата убил сын высокопоставленного чиновника 17.10.2021, 14:47

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СМИ назвали имя подозреваемого.

В Британии официально назвали имя подозреваемого в убийстве депутата парламент сэра Дэвида Эмесса. Имя задержанного по закону о терроризме - Али Харби Али, пишет Русская служба BBC 17 октября. Ему 25 лет и он гражданин Великобритании сомалийского происхождения.

По данным издания, несколько лет назад власти рекомендовали ему пройти программу Prevent, направленную на борьбу с экстремизмом и радикализацией граждан. Участие в этой программе является добровольным, и отказ не предполагает уголовной ответственности.

Между тем, как выяснила газета Times, Али Харби Али является сыном бывшего советника премьер-министра Сомали Харби Али Куллана, который проживает в Лондоне. Отец заявил, что шокирован и совершенно не ожидал подобного от своего сына.

"Я очень травмирован. Это совсем не то, чего я ожидал или о чем мечтал", - заявил Харби Али Куллан британской газете.

15 октября сообщалось, что 69-летнего депутата Консервативной партии Дэвида Емесса несколько раз ранили ножом на встрече с избирателями в церкви.

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