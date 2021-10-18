Гуцериевский плач 2 Telegram-канал «Минская Семибоярщина»

18.10.2021, 11:06

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Михаил Гуцериев

Фото: ТАСС

Российский олигарх пытается откреститься от связей с белорусским режимом.

Обновленную пиар-акцию активно развивает «друг» Гуцериев. Поэт-песенник выделил весьма солидный бюджет на публичное «отмывание» от близкой архивыгодной дружбы с Лукашенко. Попытки замести следы и пустить пыль в глаза Европе будут широкомасштабными. Незыгарь ненароком репостнул «новость о продаже» Саидом Гуцериевым доли в ПаритетБанке. С чего бы? Окститесь. Никаких продаж не было, нет и не будет. Все это отвлекающий маневр и пыль в европейские политические глаза. На самом деле все гораздо более плачевно. Именно гуцериевские капиталы и его личные контакты – стержень организации трафика мигрантов на белорусскую границу. Организатором трансграничной провокации, как мы ранее информировали, Лукашенко отрядил своего верного оруженосца Шеймана. Но об этом отдельно.

Особое «удовольствие» нашей редакции доставили жалостливые слова о том, что «Беларусь при этом лишилась иностранного инвестора, который вкладывал деньги в ИТ и прочие отрасли ее экономики и создавал рабочие места для жителей страны.» Умереть можно от жалости просто. Не смешите честной народ. Всем и давно прекрасно известно (особенно в Беларуси), что семья авантюристов Гуцериевых капитальных и долгосрочных вложений никогда не делает. Тем более уж не инвестирует в человеческий капитал. Их бизнес - это контрабанда углеводородов с Орского НПЗ и Нафтана. Затем реэкспорт, уход от экспортной пошлины и хищение бюджетных средств.

Между прочим, намедни государственный Беларусбанк опять гарантии выдал под очередной китайский миллиард. Более того, в закрытом протоколе условились, что в случае невозврата белорусское государство обязано отказаться от суверенитета на соответствующие земли и недра. Естественно сей грабеж, как водится, через секретный лукашенковский указ провели.

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