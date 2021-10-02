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Каким был Андрей Зельцер, давший отпор КГБ в своей квартире в Минске

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  • 2.10.2021, 8:29
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Каким был Андрей Зельцер, давший отпор КГБ в своей квартире в Минске

Рассказ подруги белоруса.

28 сентября в Минске, в своей квартире в результате перестрелки с оперативниками КГБ погиб сотрудник белорусской IT-компании Андрей Зельцер. Также скончался один из представителей спецслужб, которые вломились в квартиру, Дмитрий Федосюк.

Видео, опубликованное Следственным комитетом Республики Беларусь, смонтировано из нескольких кусков, ответа на вопрос, кто стрелял и что произошло в квартире Андрея Зельцера, оно не дает. Однако «следователи» и Лукашенко настаивают, что первым огонь открыл якобы Зельцер.

Би-би-си поговорила с подругой Андрея Зельцера. По ее словам, Андрей не был ни террористом, ни радикалом, ни человеком, склонным к насилию.

Подробности смотрите в видео.


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