Кто такие «цифровые кочевники» и зачем они нужны европейским странам 2 2.10.2021, 16:35

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Первой в мире специальную визу именно для «цифровых кочевников» ввела Эстония летом 2020 года.

В Европе с некоторых пор стали выдавать визы для цифровых кочевников. «Европульс» выяснил, кто такие эти кочевники и почему европейские страны создают для них особые условия.

Работой на «удаленке» в наше время никого не удивишь. Но некоторые поднимают принцип «Работать там, где удобно» на новый уровень. Оставив офис и жесткий график, через некоторое время они перебираются из местных кафе, коворкингов и собственных квартир в другие страны.

На новом месте у «кочевников» нет ни гражданства, ни собственности – они гости, но не готовы шиковать, как это делают туристы.

В основном «цифровым кочевникам» от 30 до 40 лет (в эту возрастную группу входит 47% всех «цифровых кочевников», по данным американского сайта A Brother Abroad, посвященного нетипичным путешествиям). Чаще всего они работают в одной из следующих сфер: программирование, консалтинг, журналистика и создание другого медиаконтента, маркетинг, дизайн.

Визы для «цифровых кочевников» в Европе

Визы для «цифровых кочевников», фрилансеров или независимых профессионалов (разные страны называют их по-разному) начали массово появляться всего несколько лет назад.

Большинство «обычных» ви здают право находиться в стране не больше полугода (а обычно меньше). Если заявитель собирается оставаться дольше, ему придется получать новый документ уже в стране пребывания — чаще всего вид на жительство.

Первой в мире специальную визу именно для «цифровых кочевников» ввела Эстония летом 2020 года.

— Согласно действовавшим на тот момент законам, чтобы работать в Эстонии, человек должен был заключить договор с работодателем, зарегистрированным в Эстонии, — рассказывает Рут Аннус, глава отдела гражданства и миграционной политики министерства внутренних дел Эстонии. — Уже существовали стартап-визы, но они рассчитаны исключительно на предпринимателей, которые хотят открыть в Эстонии свою фирму. А «цифровые кочевники» могут заниматься любым видом деятельности, возможным с помощью телекоммуникации.

По состоянию на осень 2021 года специальные визы для «кочевников» есть в 7 странах Евросоюза: в Эстонии, Германии, Чехии, Хорватии, Португалии, Испании и на Мальте. Греция и Италия также готовятся объявить о новой визе в ближайшее время.

В каждой стране есть свои особенности. Например, немецкая виза дает право упрощенного получения вида на жительство, а эстонская, наоборот, предписывает кочевнику отправляться в путь как только истечет ее срок. Испанскую визу могут получить только те, кто согласится поселиться в сельской местности. А в Португалии на самом деле есть две визы для «кочевников» — помимо общенациональной есть специальная виза для тех, кто хочет поработать с одного из островов архипелага Мадейра.

Как получить визу «цифрового кочевника»

Условия получения виз для «цифровых кочевников» тоже немного различаются в разных странах, но есть общие черты. Самое главное — необходимо подтвердить свою занятость на «удаленке»: предоставить трудовой договор или другое подтверждение.

Такая виза также предполагает, что «кочевник» не будет работать и подрабатывать на местные компании или предоставлять услуги местным жителям.

В некоторых странах для получения визы требуется портфолио, мотивационное письмо или контакты поручителей, как при найме на работу.

В остальном пакет документов на «кочевую» визу, как правило, не отличается от документов для путешественников: медицинская страховка, подтверждение финансовой состоятельности (например, выписка с банковского счета), договор на аренду квартиры или номера в гостинице.

Получать визы для «кочевников» ненамного сложнее, чем туристические, а обладатель такой визы, как правило, может находиться на территории страны от года до трех лет. В ряде стран такая виза дает доступ к государственным услугам. Например, можно обратиться за медицинской помощью в государственную клинику или, в случае спорных ситуаций, получить юридическую помощь на тех же условиях, что и гражданин страны.

Зачем странам нужны «цифровые кочевники»?

— Главная цель нашей программы (создание виз для «цифровых кочевников» — прим. «Европульса») — сделать Эстонию «больше», — поясняет Рут Аннус. — Цифровые кочевники обогащают нашу страну. Кроме того, они пользуются услугами в Эстонии, но прямой экономический вклад – это не главная цель новой визы.

Некоторые страны подстегнула вести новые визы пандемия Covid-19, в разы сократившая число туристов-иностранцев. Хотя бы немного поддержать туристическую отрасль с помощью «цифровых кочевников» стремятся, например, Хорватия и Португалия. Но основная мотивация стран — легализовать «кочевников» на своей территории.

Долгое время национальные границы и законодательства ставили «цифровых кочевников» в серую зону закона. Туристические визы дают возможность оставаться в стране только на короткий период — от нескольких недель до нескольких месяцев. К тому же они запрещают работать во время пребывания в стране. А обычные рабочие визы выдаются только тем, кто заключил договор с местной компанией. Цифровые кочевники же, как правило, хотят жить на новом месте от нескольких месяцев до нескольких лет без лишней бюрократической волокиты вроде обновления виз, и при этом легально работать.

Не меньшей «головной болью» цифровые кочевники были для своих работодателей. Ведь им приходилось исхитриться, чтобы правильно платить за них налоги и делать социальные отчисления, не нарушая законодательство и не переплачивая.

— В большинстве стран даже помыслить не могут, что на тебя могут работать люди из-за границы. Это создает большие трудности, — жалуется Себастьян Пуццао, основатель IT компании в Будапеште.

Когда появились «цифровые кочевники»?

Более или менее массово «цифровые кочевники» начали появляться в конце 2000-х годов, немногим позже создания двух важнейших для их образа жизни сервисов – Skype (онлайн-телефония с функцией видеочата и без наценок за международное соединение) и Airbnb (платформа по поиску жилья без посредников).

В 2021 году в мире насчитывается больше 35 миллионов цифровых кочевников, по данным A Brother Abroad. Если бы все они объединились в одну страну, она заняла бы 41-е место в мире по численности населения (между Марокко и Саудовской Аравией). По другим оценкам, их может быть от 8,5 до 12 миллионов. И все исследования отмечают, что их число растет.

Например, одна только Мальта с населением всего чуть больше 500 тысяч человек собирается своей новой визой привлекать 1200 «цифровых кочевников» в год.

— В нашей команде работала дизайнер – цифровой кочевник, – рассказывает веб-разработчик Айрис Бланк из США. — Она выкладывала у себя в соцсетях потрясающие фото с пляжей чуть ли не во время рабочих звонков. Я сначала ей завидовала, а потом поняла, что я могу так же.

Это было почти 6 лет назад, с тех пор Айрис работает на «удаленке» и исследует мир.

По наблюдению «цифрового кочевника» со стажем Даррела Ли, «кочевников» не только становится больше. Меняются и их профессии.

— Раньше в нашем сообществе в основном были фрилансеры, а теперь появляется все больше наемных работников, которым просто условия контракта позволяют вести такую жизнь.

Весьма вероятно, что это связано в том числе с появлением нового типа виз.

«Цифровой кочевник» в команде

Любой работник на «удаленке» — это определенный риск для компании. Ему гораздо проще «уйти с радаров», он меньше чувствует поддержку коллег и легче отвлекается.

— Помогает ставить во главу угла не рабочий график, а результаты, — делится Себастьян Пуццао. По его словам, для него как работодателя это даже определенный плюс, ведь без личного общения снимается целый пласт «наслоений» офисной культуры, которая может сильно различаться в разных странах, и остается чистый профессионализм.

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