Установлено происхождение одомашненных лошадей 3 21.10.2021, 13:05

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Этот процесс начался более 4200 лет назад.

Международный коллектив исследователей, в том числе российских, установил, что лошади были впервые одомашнены на территории современного Волго-Донского региона России более 4200 лет назад. Посвященная происхождению одомашненных лошадей статья ученых опубликована в журнале Nature.

Одомашнивание лошадей радикально повлияло на ход истории человечества, значительно повысив скорость освоения людьми новых территорий и изменив облик сельского хозяйства и военного искусства. Однако где и когда это произошло, оставалось неясным. Ранее учеными были обнаружены свидетельства использования лошадей на месте поселения Ботай в Северном Казахстане около 3500 года до нашей эры, однако эти животные не были предками современных лошадей.

Коллектив из 162 ученых проанализировал геномы, выделенные из останков 273 лошадей со всех предполагаемых мест одомашнивания лошади — Иберийского полуострова, Анатолии, Понтийско-Каспийской степи и степей Центральной Азии — живших между 50000 и 20 годами до нашей эры. Исследователи сравнили эти геномы с последовательностями современных лошадей.

Выяснилось, что на протяжении относительно продолжительного времени популяции лошадей в Евразии были генетически отличны друг от друга. Однако на рубеже 2000-2200 годов до нашей эры произошла резкая перемена — генетический профиль, ранее характерный лишь для низовий Волги и Дона, начал широко распространяться за пределы региона, за несколько столетий вытеснив популяции диких лошадей от Западной Европы до Монголии.

Исследователи обнаружили, что между геномами только что одомашненных и диких лошадей существовало два важных различия, связанных с позитивным отбором двух генов — ZFPM1 и GSDMC. Один ответственен за более послушное поведение, другой — за более сильный хребет. Кроме того, результаты исследования показывают, что лошади распространились по Азии в одно время с колесницами и индоиранскими языками. В то же время миграции представителей ямной культуры, связываемые с распространением индоевропейских языков, с не могут объясняться одомашниванием лошадей.

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