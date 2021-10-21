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Стоимость второй криптовалюты мира установила рекорд

  • 21.10.2021, 19:37
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Стоимость второй криптовалюты мира установила рекорд

Цена Ethereum достигла рекордной отметки.

В ходе торгов в четверг, 21 октября, стоимость Ethereum, второй по капитализации криптовалюты мира, установила рекорд. На пике цена достигала 4375 долларов за монету, следует из данных криптобиржи Binance.

По состоянию на 18:00 цена скорректировалась до 4128 доллара, рост с начала суток составляет 1,5 процента.

Ethereum вырос вслед за биткоином, который накануне впервые преодолел отметку в 66,1 тысячи долларов. Поводом для такого роста стал запуск на Нью-Йоркской фондовой бирже первого в США биржевого фонда фьючерсов на биткойн Bitcoin Strategy. В пятницу, 22 октября, ожидается запуск фонда Valkyrie Bitcoin Strategy на бирже NASDAQ.

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